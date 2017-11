Teatro de la Comedia acoge 'La Dama Boba', de Lope de Vega, una sátira contra el machismo que crea "a la mujer perfecta"

El Teatro de la Comedia acoge una versión de 'La Dama Boba', de Lope de Vega, que, dirigida por Alfredo Sanzol, y con un elenco formado por actores de la Joven CNTC, satiriza contra el machismo que ha creado un "tipo de mujer perfecta" conservando el lenguaje poético de la original. Se podrá ver desde el próximo martes 28 de noviembre hasta el 30 de diciembre.

"Uno de los temas en los que ahonda es la inteligencia femenina. Nos ponemos frente al espejo de la sociedad patriarcal que considera como un problema que la mujer sea inteligente. 'La Dama Boba' dice que no perdamos de vista esto, y que hay muchos prejuicios", ha expresado Sanzol en la presentación de la pieza, este viernes 24 de noviembre en Madrid.

En este contexto, Sanzol ha matizado que ha realizado ciertas modificaciones en los diálogos respecto a la original como una conversación en la que Finea pregunta a su padre que qué son los celos, y él contesta que son "hijos del amor". "Los celos son una patología que tienen que ver con la autoestima. Yo no quería decir que son hijos del amor, sino del mal amor", ha matizado.

Asimismo, ha suprimido escenas de humor machista que, a su juicio, "son cosas que a estas alturas dan depresión y no risa". Para él, la esencia de la función es "mucho más interesante y profunda" que esos "chistes". En cualquier caso, ha destacado que en clásico de Lope de Vega, lo "brusco y lo desequilibrado de lo masculino, no está".

Otro de los temas en los que ahonda la pieza es la manera en la que "se hablan las personas entre ellas". "No somos solo lo que hacemos, sino cómo nos miran y lo que esperan de nosotros. Eso crea también nuestra esencia", ha explicado para resaltar que la obra plantea "algo tan sutil" convirtiendo la figura del "bobo-bufón" en una persona "de carne y hueso".

Aunque el vestuario de la obra es contemporáneo, en la pieza el habla no lo es. Así, el asesor de verso de la representación, Vicente Fuentes, ha explicado que para tratar la poesía del original, no han modificado la métrica de los versos, "puesto que las reglas están para que puedan ser labradas", pero han trabajado en la expresión para que la palabra no suene "majestuosa" y que así "se pueda entender".