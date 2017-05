El Teatro Real se divierte con 'El Gallo de Oro', un 'cómic' sedicioso de Rimski-Korsakov contra el abuso de poder

¿Cómo le sentaría a Donald Trump que se representara un musical en Broadway en el que se retratase cruel y burlescamente a un presidente de EE.UU.? ¿Cuál sería la reacción de Vladímir Putin si el Teatro Bolshói de Moscú acogiera una obra donde se parodia al máximo mandatario de un país? ¿Entenderían que es sólo ficción o se verían reflejados?.

El régimen zarista, primero, y el soviético, después, supieron rápidamente que 'El Gallo de Oro', cuento subversivo de Nikolài Rimski-Korsakov, es algo más que una fábula y, por eso, el compositor no vio nunca en vida su creación sobre las tablas y se ha puesto en cartel en contadas ocasiones en su país natal.

El Teatro Real ha estrenado este jueves 25 de mayo la adaptación que el artista hizo del relato de Aleksander Puskin, con libreto de Vladimir Belsky, la última de sus quince óperas. Angustiado por la sangrienta guerra contra Japón y tras el Domingo Sangriento de 1905, cuando el ejército ruso masacró a los participantes en una manifestación pacífica frente al Palacio de Invierno, Rimski-Korsakov, junto con parte de la elite intelectual del país, ya no pudo quedarse al margen. Retrató con audacia la crueldad de los soberanos rusos, presagiando, sin saberlo, el fin del régimen zarista diez años después.

Es casi imposible no trasladar esta sátira grotesca sobre la arbitrariedad de los tiranos, el abuso de poder y el conformismo de los sometidos a la situación política presente. Sin embargo, el director escénico advirtió durante la presentación del montaje de que no disfrazaría a su Dodón de Trump o Putin para no reducir su significado a la "mera actualidad".