Teenage Fanclub deslumbra en Madrid con sus himnos pop

Las melodías vocales y las guitarras cuidadas de Teenage Fanclub han brillado este jueves 23 de febrero en Madrid en el concierto que la banda escocesa ha ofrecido en la madrileña sala La Riviera, una segunda parada por España, tras su concierto de Zaragoza el pasado miércoles y antes de la velada de este viernes en Bilbao, para la que las entradas estaban agotadas desde hace más de una semana.

El grupo de Bellshill (Escocia), que lanzó su primer disco en 1990, ha reivindicado que la veteranía no está reñida con la capacidad para seguir haciendo vibrar en directo, tal y como demostraron ayer en la capital, donde dispararon algunos de los himnos power pop más representativos de su carrera.

El concierto arrancó con 'Start again', el primer corte del disco 'Songs from northern Britain' (1997), a la que siguieron 'Radio' ('Thirteen', 1993) y 'Hold on', uno de los temas de su reciente disco 'Here', publicado el pasado año.

Otras de las canciones más reseñables de este nuevo álbum que han sonado en la Riviera son la enérgica 'Thin Air', 'The First Sight', 'I Was Beautiful When I Was Alive' y la preciosa 'I'm in love', composición que abre el disco.

A ellos se han sumado clásicos del grupo como 'I Don't Want Control of You', 'Verisimilitude', 'It's All in My Mind', 'Don't Look Back', 'My Uptight Life' o 'Dumb Dumb Dumb'.

Sin embargo, los momentos más álgidos han llegado al final del concierto, cuando la banda empezó a disparar sin piedad éxitos como 'About You', 'Ain't That Enough', 'Sparky's Dream' o 'The Concept' que consiguieron hacer saltar casi sin descanso a los fans.

Finalmente, Teenage Fanclub, que pronto en poco tiempo alcanzará la treintena en la música, se despidió del público madrileño con un bis cargado de melodías emocionales que regresaron en un gesto de nostalgia a la década de los 90.

'Star Sign' ('Bandwagonesque', 1991) y 'Everything Flows' ('A Catholic Education', 1990) sonaron potentes ante un público entregado, entre ellos muchos veteranos que con nostalgia, desencanto o melancolía pudieron revivir al pie de la letra sus recuerdos.