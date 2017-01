Telecinco rendirá homenaje a Bimba Bosé con un especial conducido por Jesús Vázquez

Telecinco recordará mañana, miércoles 25 de enero (00.30 h), la figura de Bimba Bosé a través de los momentos más divertidos y felices que protagonizó en el último de sus proyectos televisivos, manteniendo absoluta fidelidad al espíritu alegre y optimista que siempre exhibió a lo largo de su vida.

Con esta meta, la cadena privada rendirá homenaje a la modelo, diseñadora, actriz y cantante con un programa especial conducido por Jesús Vázquez, que recuperará varias de sus actuaciones musicales en el concurso Levántate All Stars, como la actuación junto a su hija Dora, de 12 años.

Se recordarán sus mejores momentos en el concurso musical, ofrecerá una actuación en el concurso nunca antes vista en televisión y contará con las intervenciones de Silvia Superstar, su pareja artística en el programa, y de sus excompañeros de edición, como Dioni Martín, cantante de Camela, y Angy Fernández.

Producido en colaboración con La Competencia Producciones, este especial, que la cadena ofrecerá a las 00:30 horas tras la nueva entrega de Mi casa es la tuya, incluirá una actuación de la cantante nunca antes vista en televisión, la que protagonizó en 'Levántate All Stars' interpretando el mítico tema My way, de Frank Sinatra.