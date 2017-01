El Templo de Debod continuará cerrado hasta que se repare su climatización

El Templo de Debod seguirá cerrado hasta que no se repare su sistema de climatización, para lo que ya hay prevista una partida que no podrá ejecutarse hasta que no se apruebe el presupuesto de 2017, ha informado este lunes la coordinadora general de Cultura, Deporte y Turismo, Amaya Abaigar, en la comisión del ramo.

El pasado 7 de enero volvió a echar el cierre el Templo de Debod por las "bajas temperaturas" registradas en su interior, con valores por debajo de los 17 grados. Se hizo en cumplimiento del real decreto referido a las recomendaciones relativas a las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo. Para que no afectara a la campaña de Navidad, el Ayuntamiento decidió cerrarlo a las visitas el pasado 7 de enero. "Permanecerá cerrado" hasta que no se resuelva su problema de climatización, condicionado a la aprobación del presupuesto de 2017. La edil de Ciudadanos Sofía Miranda ha criticado estos "cierres continuos", como el ya producido en julio, en esa ocasión por las altas temperaturas. "Unas veces se cierra por el calor y otras por el frío. ¿Sólo podemos disfrutar de él en otoño y primavera? Esto no es serio", ha lanzado. Amaya Abaigar ha contestado que las máquinas de climatización "no están estropeadas sino obsoletas". El proyecto de sustitución ya está redactado y se licitará por 200.000 euros cuando se apruebe el presupuesto.