Terelu Campos no entrará en Gran Hermano VIP

Terelu Campos está en uno de sus mejores momentos profesionales y es que la colaboradora acaba de estrenar la nueva edición del reality Las Campos donde, una vez más, se ha convertido en la protagonista principal.

En esta ocasión la colaboradora aprovechó el tiempo libre para hacer algunas compras que tenía pendientes antes del fin de año y es que, como ella mismo comentó, tiene una agenda profesional de lo más ajetreada.

Con una gran sonrisa Terelu quiso negar las últimas informaciones que se han publicado sobre su supuesta tentación con Gran Hermano Vip: "No es verdad, cariño si te acabo de decir que no es verdad". En cuanto a los días familiares que está pasando su madre junto a los hijos de Edmundo, Terelu comentó que no ha tenido tiempo de ver nada porque ha estado trabajando mucho.

Y es que la relación entre madre e hija ha sido muy cuestionada estos días. A la sonada asuencia de María Teresa en la cena de Nochebuena que organizó su hija, se suman las miradas de desaprovación que lanzaron Carmen Borrego y Terelu a su madre mientras entonaba el Si nos dejan con Bigote Arrocet.