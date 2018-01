Terelu Campos aclara la polémica de sus operaciones estéticas que emitirá 'Las Campos'

Las Campos no dejan de sorprendernos. Después de poder ver a Terelu Campos y al resto del clan comprando por Nueva York y comiendo perritos calientes, el televisivo trío da un paso más allá y tras compartir todas sus intimidades con la audiencia ahora se disponen a entrar en un quirófano y compartir con los espectadores sus intervenciones estéticas.

Sobre que operaciones se realizará, Terelu ha declarado: "eso lo veréis en los próximos capítulos", confirmando que sí que habrá un especial dedicado a las intervenciones estéticas, pero Terelu ha querido aclarar que no entrará ninguna cámara en quirófano: "Me parece bastante desagradable, a mi en mi casa no me apetecería ver la intervención de nadie. Una cosa son los previos y otra una intervención" ha aclarado.