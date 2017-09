Terelu celebra con los suyos su 52 cumpleaños

Tras un verano en el que ha combinado las vacaciones y los días de trabajo, Terelu Campos celebra su 52 cumpleaños rodeada de sus seres más queridos. Después de su paso por Sálvame una tarde más, la colaboradora se reunió con sus familiares y amigos en la casa de su hermana, Carmen Borrego para disfrutar de un día tan especial.

Siempre muy amable con sus compañeros de prensa, Terelu no dudó en contestar algunas preguntas a su salida de las instalaciones de Telecinco. A pesar de su gran sonrisa, la colaboradora confesó que este no había sido uno de los mejores cumpleaños y confirmó "los he tenido mejores".

T.C: Sí, casi siempre trabajo, es muy raro que no trabaje. La verdad es que me da igual, estoy en Madrid y no me molesta. El trabajo lo necesitamos todos.