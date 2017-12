Terelu: "Es muy complicado trabajar cuando alguien te está reventando el trabajo"

Tras un viaje exprés a Estados Unidos, las Campos ya se encuentran en territorio español. María Teresa Campos ha vuelto a Madrid acompañada de sus hijas Terelu y Carmen Borrego y de todo el equipo de Las Campos.

T.C: Mira es que no sé nada cariño. Llegó de un montón de horas de vuelo y desconozco lo que ha pasado en España, no he escuchado nada, no he podido ver nada, lo único que he hecho es trabajar y no os puedo decir nada más; y del trabajo no os puedo decir nada porque básicamente no voy a reventar nuestro trabajo.