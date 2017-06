CHANCE

Teresa Bueyes afrontó este último año uno de los juicios más polémicos de la temporada, el del el divorcio de Alba Carillo y Feliciano López, pero lejos de escapar de la tormenta mediática la abogada se ha convertido en la defensa de Adela Montes de Oca, quien lucha por ser reconocida como hija legal del fallecido empresario José María Ruiz-Mateos. Sin embargo, lo que Teresa jamás esperaba es que la situación fuese a darse la vuelta y se convierta ella en la demandada.

Al parecer l a intención de los hijos de Ruiz-Mateos es la de querellarse contra la aboga, aunque Teresa asegura que todavía no ha recibido ninguna notificación, pero en caso de que así fuese "no tengo miedo", aprovechando para desmentir las supuestas declaraciones en las que supuestamente se aseguraba que la familia Ruiz-Mateos tenía dinero en paraísos fiscales. Teresa se ha tirado al barro con Adela y no piensa perder esta batalla.

CHANCE: ¿Poco tiempo después de celebrarse el juicio de filiación, los hermanos varones de Ruiz-Mateos, te han puesto una querella criminal?

Teresa Bueyes: No la han puesto, porque para poner una querella criminal tienen que promover primero un acto de conciliación que exige la ley, que, por supuesto, todavía no me ha llegado. Deciros que si me la ponen a mi, se la tendrán que poner también a las acusaciones de la audiencia nacional, que le acusan precisamente de lo mismo.

CH: Habíamos leído que ya habían promovido ese acto de conciliación y que tu habías dicho que te reafirmabas en que tienen cinco mil millones de euros.

T.B: Lo que han, supuestamente, ocultado, son las cifras exactas. Yo no las puedo decir, yo puedo decir cuál es la fortuna oculta de la familia, tanto embargada, como por la cantidad que se les reclama, ya solo de fianza quinientos millones de euros. Entonces, personas que tienen hasta cincuenta causas, que se pasan la vida en las cárceles... la verdad es que creo que cercenar la libertad de expresión y el derecho de defensa que yo estoy ejerciendo, que no dejo de asistir a un cliente, que es quien va a promover estas acciones. Evidentemente, no tiene... mejor para mi que lo hagan, lo que yo pretendo conseguir con esto es que no se olviden de Adela, entonces me parece estupendo.

CH: Lo que ellos dicen es que tu supuestamente has comentado que tienen cinco mil millones de euros en paraísos fiscales.

T.B: No es verdad, es que eso no es verdad... yo no sé la cifra, yo solamente se que mis declaraciones están fundamentadas en las acusaciones que tienen en la Audiencia Nacional, que tiene su propia hermana Begoña y las siguientes demandas que va a promover su hermana Adela Ruiz-Mateos.

CH: Es que ellos supuestamente dicen que están siendo investigados y que no han encontrado nada.

T.B: Bueno, eso lo dicen ellos, los informes que hay en la audiencia nacional dicen otra cosa, y si les han embargado todo por algo será... ellos están siendo investigados, están condenados en muchas causas, tienen muchas causas abiertas... oye, y si de verdad lo que quieren es darse un paseo por los juzgados para salir de la trena, me parece muy bien que aprovechen este tipo de cosas.

CH: Es que supuestamente dicen que tus acusaciones son falsas y temerarias, incluso.

T.B: Lo que habrá que investigar es quien esta detrás de ellos, financiando estas querellas. Esto, los periodistas, que lo hacéis muy bien, tendríais que indagar, ver quién está detrás de ellos pagando este tipo de acciones.

CH: De todas formas, han dicho que no van a ir contra su nueva hermana, porque dicen que es joven y mal llevada.

T.B: Ah, que es contra mi, no contra su hermana... ¿pero eso cuándo lo dice? ¿desde donde hacen estas declaraciones? claro, y por eso, ayer, en el juicio, trataron de impugnar hasta las pruebas biológicas... bueno, mira, de verdad, ir en contra de la naturaleza y unas pruebas científicas, y hacer alegaciones diciendo que su hermana no se parece al padre, que ya fue de risa... bueno, evidentemente... qué queréis que os diga.

CH: Nada, que supuestamente dicen que no van a ir en su contra porque es joven y mal llevada.

T.B: Por eso lo estoy ganando todo, por eso... y afortunadamente es joven y le queda mucha vida para descubrir y destapar a sus hermanos.