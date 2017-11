Thais y Zeus contra el administrador de su madre, Sara Montiel

Siempre en un segundo plano mediático, Thais y Zeus volvieron a unirse para luchar por el último deseo de su madre, Sara Montiel, y lo hicieron en la Audiencia Provincial de Madrid para enfrentarse con el que fuese administrador de su madre, Francisco Fernández.

Francisco Fernández: Lo único que puedo decir que esto es un montaje, ha quedado acreditado que yo no me he quedado absolutamente nada nunca, que todo el dinero estaba ahí. Creo que esto es un montaje que se hizo puesto que sus hijos intentaban reclamar la herencia de su padre, cosa que me parece justa. Me cogieron, por decirlo de alguna forma, como cabeza de turco para echarme la culpa de que yo me he llevado un dinero que realmente se ha gastado ella. Confío en la justicia y ha quedado todo acreditado.