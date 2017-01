'El infiltrado', 'The Crow' y 'Atlanta' mandan en las categorías televisivas de los Globos de Oro 2017

'The Crown' en drama, 'Atlanta' en comedia y 'El infiltrado' entre las miniseries o telefilmes fueron los títulos que dominaron en las categorías televisivas de la 74ª edición de los Globos de Oro Ni las épicas batallas de 'Juego de tronos', ni el nostálgico misterio de Stranger Things ni siquiera la ficción futurista de 'Westworld'. Fue 'The Crown', la serie de Netflix basada en la exitosa obra de teatro de Peter Morgan 'The Audience' que se adentra en las intrigas del reinado de Isabel II de Inglaterra se llevó el premio como mejor serie dramática.

'The Crown' en drama, 'Atlanta' en comedia y 'El infiltrado' entre las miniseries o telefilmes fueron los títulos que dominaron en las categorías televisivas de la 74ª edición de los Globos de Oro Ni las épicas batallas de 'Juego de tronos', ni el nostálgico misterio de Stranger Things ni siquiera la ficción futurista de 'Westworld'. Fue 'The Crown', la serie de Netflix basada en la exitosa obra de teatro de Peter Morgan 'The Audience' que se adentra en las intrigas del reinado de Isabel II de Inglaterra se llevó el premio como mejor serie dramática. Su protagonista, Claire Foy, se alzó también con el galardón como mejor actriz dramática. El premio al mejor actor dramático fue para Billy Bob Thornton por 'Goliath'. En comedia la triunfadora fue 'Atlanta', la serie ambientada en el mundo del rap de la ciudad que le da nombre y cuyo protagonista, Donald Glover, fue galardonado con el premio al mejor actor de comedia. El premio a la mejor actriz fue para Tracee Ellis Ross por Black-ish. Tres Globos de oro se llevó a casa 'El infiltrado', la miniserie de la BBC basada en una obra de John le Carré que se alzó con los premios a mejor actor protagonista en una miniserie o telefilme para Tom Hiddleston, mejor actor secundario en una miniserie o telefilme para Hugh Laurie y mejor actriz secundaria en una miniserie o telefilme para Olivia Colman. Pero el premio gordo en esta categoría, el de mejor miniserie o telefilme del año, fue para American Crime Story: The People v. O.J. Simpson, el drama sobre el célebre caso real protagonizado por Cuba Gooding Jr., John Travolta y Sarah Paulson que se llevó el premio a la mejor actriz en miniserie o telefilme. Esta es la lista completa de ganadores de la 74ª edición de los Globos de Oro en las categorías de televisión: MEJOR SERIE DRAMA The Crown (Netflix) MEJOR ACTOR DRAMA Billy Bob Thonton (Goliath) MEJOR ACTRIZ DRAMA Claire Foy (The Crown) MEJOR SERIE MUSICAL O COMEDIA Atlanta (FX) MEJOR ACTOR MUSICAL O COMEDIA Donald Glover (Atlanta) MEJOR ACTRIZ MUSICAL O COMEDIA Tracee Ellis Ross (Black-ish) MEJOR MINISERIE O PELÍCULA DE TV The People vs O.J. Simpson: American Crime Story (FX) MEJOR ACTOR MINISERIE O PELÍCULA DE TV Tom Hiddleston (El infiltrado) MEJOR ACTRIZ MINISERIE O PELÍCULA DE TV Sarah Paulson (The People vs O.J. Simpson: American Crime Story) MEJOR ACTOR DE REPARTO EN SERIE, MINISERIE O PELÍCULA PARA TV Hugh Laurie (El infiltrado) MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN SERIE, MINISERIE O PELÍCULA PARA TV Olivia Colman (El infiltrado)