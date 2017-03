Thomas Sadoski y Amanda Seyfried, marido y mujer

El actor Thomas Sadoski confirmó la noticia de su boda secreta e íntima con Amanda Seyfried en el espacio de James Corden. El intérprete de 40 años enseñó la alianza la presentador británico cuando mencionó a su pareja, dejando a todos los presentes perplejos con la inesperada noticia. El protagonista de la serie La vida en piezas confirmó que el enlace tuvo lugar el pasado domingo, en un lugar que no quiso revelar y con la sola presencia del oficiante.

"Escucha, es la persona que más amo, admiro y respeto en el mundo", dijo Sadoski sobre su pareja, señalando a continuación que ambos escribieron sus propios votos. "Fue hermoso. Era todo lo que tenía que ser. Solo hablábamos los dos", añadió el nominado a un premio Tony.

Asimismo, el emocionado recién casado también comentó su próxima paternidad y aseguro sentirse emocionado con la idea de ser padre. "Estoy más emocionado con esto de lo que nunca lo he estado en toda mi vida. Y también estoy aterrorizado por ello", señaló. El matrimonio se conoció cuando trabajaron juntos en la obra de Broadway The Way We Get By y empezaron la relación sentimental cuando volvieron a coincidir en The Last Word. El noviazgo fue confirmado hace justo un año.