Tini Stoessel celebra su veinte cumpleaños en la capital madrileña con su familia y la de su pareja

La cantante Tini Stoessel aprovecha al máximo los últimos días que le quedan en Madrid junto a su novio, Pepe Barroso Jr. Tras dar comienzo en la capital su exitosa gira musical Get Me Started Tour, ha celebrado sus maravillosos veinte años uniendo a las dos familias en una tranquila comida que tuvo lugar en uno de los restaurantes de moda de la Milla de Oro. A continuación disfrutaron de divertida jornada de compras donde la polifacética artista aprovechó para darse algún caprichito.

No cabe duda de que la relación marcha viento en popa y buena prueba de ello es la magnífica sintonía habida entre los Barroso y los Stoessel. La siempre recordada Violetta reunió a sus padres, Alejandro Stoessel, Mariana Muzlera, y su hermano, Francisco Stoessel, con su familia política. Aunque el empresario, Pepe Barroso, no pudo asistir debido a sus compromisos profesionales, su mujer Mónica Silva no quiso perderse la celebración.

Mientras que se dirigían a uno de los restaurantes más 'cool' de la capital, los numerosos paparazzis que seguían sus pasos captaron la atención del padre de Tini que no dudó en inmortalizar el momento con su cámara de fotos.

Finalizada la velada, que se prolongó hasta bien entrada la tarde, Tini y Pepe Jr., acompañados por sus respectivas madres, disfrutaron de una jornada de compras en la Milla de Oro. Fue entonces cuando el padre y hermano de la homenajeada, decidieron poner punto y final al recorrido.

El hijo del que fuera dueño de Don Algodón mostró su lado más humano, dándole una limosna a un mendigo que se acercó a ellos en un paso de peatones.

El joven, que guarda un notable parecido con el ídolo de masas, James Dean, lucía una elegante levita que le hacía parecer un auténtico modelo de pasarela. Por su parte Tini se decantó por una imagen más sobria con un abrigo negro largo y su pelo recogido en un sencillo moño.

Sin embargo las consuegras eligieron sendos looks más modernos y desenfadados, de estilo rockero. Mientras Mónica Silva y Mariana Muzlera recorrían una de las tiendas, los jóvenes aprovecharon para compartir confidencias y miradas de complicidad. Llamó la atención que ni siquiera la presencia de una de las dependientas consigue distraer su atención.

Mientras sus respectivas madres intercambiaban pareceres con una empleada, Pepe le demostraba su cariño, bromeando con ella mientras le guiñaba un ojo. El cansancio comenzó a hacer mella en la cantante que no dudó en dejarse abrazar por su chico, apoyando su cabeza en su pecho. Tras acariciarla unos instantes, la anima a proseguir la marcha.

CHANCE: Tini, muchas felicidades.

Tini Stoessel: Muchas gracias.

CH: ¿Cómo has pasado el día?

T.S: Bien, increíble, muy contenta de estar acá con mi familia.

CH: ¿Algún regalo especial de Pepe?

T.S: No, estar juntos ya es un regalo.

No cabe duda de que son jóvenes, guapos y forman una de las parejas más envidiadas del panorama nacional e internacional. Su historia de amor va 'in crecendo', una relación fortalecida por la estancia de la actriz en Madrid.

Tini ha convertido la capital en su base de operaciones. La cantante arrancaba el pasado 18 de marzo su gira europea. En sus idas y venidas, la capital española será, por el momento, su casa y más teniendo en cuenta que su novio, el hijo del dueño de Don Algodón reside aquí. La pareja se conoció en junio de 2016 durante el rodaje del videoclip de la artista Great Escape.

Sus comienzos no fueron fáciles, teniendo que estar constantemente viajando para verse. Recordemos que el primogénito del empresario Pepe Barroso vive en Los Ángeles donde estudia Administración y Dirección de Empresas y Relaciones Internacionales en la Universidad de UCLA mientras que la actriz y cantante reside en Argentina.

Tini no podría haber empezado mejor su estancia en nuestro país, sobre todo tras haber sido invitada a formar parte de la comitiva de la cena de gala en el Palacio Real en honor al Presidente de Argentina, Mauricio Macri, y su mujer, la Primera Dama Juliana Awada, los 'mandamás' de su país de origen. Para la ocasión la joven artista de 19 años vistió un original diseño firmado por Valentino.