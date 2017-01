Tita Cervera está preocupada por problemas judiciales de su hijo

Tita Cervera fue una de las invitadas que no se quiso perder la gran despedida de los embajadores de Estados Unidos. A la salida, la Baronesa Thyssen habló sobre sus los problemas judiciales de su hijo Borja: "Pues muy bien, hasta que no sepa si uno es o no es no hay que decir nada". A pesar de eso reconoce que como madre sí que está preocupada. Además, nos cuenta como pasó la Navidad y sus deseos para el 2017.

TITA CERVERA HABLA SOBRE LOS PROBLEMAS DE SU HIJO Y CÓMO HA PASADO LAS FIESTAS CHANCE: Buenas noches. ¿cómo lo has pasado? Tita Cervera: Muy bien, son encantadores, hace años que nos conocemos y muy bien. CH: Feliz año ante todo, ¿cómo has pasado las vacaciones? TC: Muy bien, en Suiza con mi hijo y muy bien y las niñas y muy bien. CH: ¿Todos juntos? TC: Sí, todos juntos. CH: Por fin os habéis juntado todos. TC: Hace ya tiempo que estamos juntos. CH: ¿Estás negociando si la colección se queda aquí o se va fuera? TC: Bueno ahí va la cosa. CH: ¿Te gustaría que se quedara aquí? TC: ... CH: Sería una pena perderla. TC: Desde luego que sí. CH: ¿Cómo está Borja con los problemas judiciales? TC: Pues muy bien, hasta que no se sepa si uno es o no es no hay que decir nada. CH: Es una preocupación grande cuanto menos. TC: Sí. CH: ¿Cómo madre estarás preocupada. TC: Claro que sí. Feliz año a todos. CH: ¿Qué le pides al nuevo año? TC: Pues salud, paz... CH: ¿Y amor? TC: Bueno amor para todos.