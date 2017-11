Giles Tremlett dibuja en 'Isabel la Católica. La primera gran reina de Europa' a la "Margaret Thatcher" del siglo XV

El hispanista Giles Tremlettt, autor de obras como 'España ante sus fantasmas' y 'Catalina de Aragón' publica la biografía 'Isabel la Católica. La primera gran reina de Europa' (Debate) en la que revisa la historia de España del siglo XV y principios del siglo XVI para acabar con "la leyenda negra" sobre Isabel I de Castilla y "reconocer" la "figura mundial" que fue la reina.

Isabel supone también, en opinión del autor, una de las "primeras figuras feministas" en un "mundo dominado por los hombres". Así, relara cómo Isabel estableció, desde un primer momento, con quién quería casarse, elección normalmente reservada a los varones de la familia y se nombró reina en un momento histórico que no tenía precedentes de mujeres en el poder. Sin embargo, aclara que este tipo de personalidades "no llegan a hacer nada a favor de las mujeres", puesto que, en su opinión, sólo les interesa su propio poder.

Con esta obra, según explica, ha tratado de desmontar una "doble leyenda negra" tanto externa como interna, pues en su opinión, la soberana no solo está poco reconocida a nivel europeo, sino que además "los orígenes del fascismo del siglo XX en España" se han "apropiado" de su imagen "de forma injustificada".

Tremlett se inclina por la celebración de un referendum pactado con el Estado y aventura que "todos los catalanes votarían que no porque verían que quedan fuera de la Unión Europea". De este modo, a su juicio, se arreglaría el asunto. No obstante, ha precisado que el hecho de que España tenga un texto consticuional dificulta esta posibilidad, a diferencia de Reino Unido, que no consta de Carta Magna.