Úrsula Corberó: "Suena mal que lo diga yo, pero Chino es perfecto"

Llega a Madrid Entradas y más una plataforma para acercar los escenarios de teatro, cine y mucho más a todos los públicos. Gracias a esa nueva plataforma los espectadores se pueden convertir en los verdaderos protagonistas de las mejores experiencias culturales.

'ENTRADAS YMAS', LA NUEVA PLATAFORMA QUE ACERCA EL ESCENARIO AL PÚBLICO

Como no podía ser de otra forma algunos de los actores y actrices que forman parte de esa nueva iniciativa no pudieron faltar a la cita como fue el caso de Melani Olivares, Fran Perea, Antonio Molero, Raúl Peña, Antonio Pagudo o Úrsula Corberó que aseguró que está en uno de los mejores momentos de su vida. Totalmente centrada en su trabajo, la actriz comentó que en su vida personal goza también de un gran éxito y es que está feliz al lado de su pareja El Chino Darín.

CHANCE: Qué maravilla el apoyo a la cultura.

Úrsula Corberó: La verdad es que sí, estamos muy contentos con este proyecto, con formar esa empresa, es algo que no se había hecho antes, somos 80 socios y la verdad es que me siento muy a gusto y creo que podemos hacer cosas muy potentes porque quieras que no los socios son guionistas, actores, directores, productores... me siento en familia.

CH: ¿En qué consiste esta iniciativa?

U.C: Entradas sin mas es una empresa que se dedica a la promoción y a la difusión de la cultura a través de los vídeos que hacemos. Yo a veces lloro, son muy emotivos y creo que es una nueva visión de la cultura donde la gente puede participar en ella y vivir experiencias bonitas y muchas de ellas inolvidables.

CH: También nuevos proyectos con La Casa de Papel.

U.C: Estoy muy contenta la verdad, hemos empezado a rodar hace tres semanas y estoy feliz, llevaba bastante tiempo sin trabajar...

"LLEVABA BASTANTE TIEMPO SIN TRABAJAR, PERO ME HA VENIDO BIEN"

CH: Lo dices bajito.

U.C: Sí, es verdad, llevaba bastante tiempo sin trabajar pero me ha venido bien, he viajado mucho y yo quiero el dinero para viajar. De qué me sirve ganar dinero si no puedo disfrutar.

CH: Es lo que os pasa a los actores que hay momentos de mucho trabajo.

U.C: Sí, creo que lo más complicado es saber adaptarse del cero a cien, yo he estado muy tranquila y de repente es mucho. Es verdad que cuesta coger el ritmo pero hacía mucho que no estaba tan motivada con un proyecto. Noto que me ha venido muy bien hacer este parón, cuando estás en esa dinámica de no parar te falta saborearlo todo un poco.

CH: ¿Qué hace Úrsula en esos parones además de viajar?

U.C: Pues viajo pero porque es la pasión de mi vida me encanta, pero vamos, por lo demás pues lo que hace una chica de 27 años que es quedar con los amigos, tomarme tiempo para mí, hacer deporte aunque no voy a mentir porque llevo mucho sin hacer deporte, antes hacía mucho más.

CH: Es genética.

U.C: Pues sí, genética pura.

"SOY MUY ROMÁNTICA Y ME ENCANTA EL AMOR, PARA MÍ ES EL MOTOR"

CH: ¿Qué piensas que la clase política se desvincule de estos temas culturales?

U.C: Pues es una pena, yo creo que es fue uno de los motores por el cual yo quise formar parte de esta empresa, por lo que decía antes. Creo que debemos estar unidos si no nos apoyan, apoyarnos nosotros y hacer la fuerza y con ilusión e intentar sacar esto adelante.

CH: ¿Cómo vas a celebrar San Valentín?

U.C: Debo decir que lo sabía la semana pasada pero se me había olvidado, me lo has recordado. Sinceramente no soy muy de celebrar esas fechas, soy más de celebrar el día a día, soy muy romántica y me encanta el amor, para mí es el motor pero no le doy mucha importancia, que a lo mejor cae una cena pero nada.

CH: Estás muy enamorada.

U.C: ¿Se me nota mucho? Estoy muy contenta, sí. Tengo un compañero muy increíble.

CH: ¿Es más fácil que este compañero se dedique a lo mismo?

U.C: Puede influir pero yo creo que al fin y al cabo lo importante es otra cosa. Eso a mí si no me cerraría otras puertas, si no te enamoras de un actor no te enamoras de nadie, no es así pero sí que hay algo de empatía y de comprensión. Depende de la persona también, tengo compañeras actrices que no están con chicos que no tienen nada que ver con la profesión y aunque el principio sí que te suena todo a chino, pero si realmente hay amor y entendimiento creo que es posible.

"SUENA MUY MAL QUE LO DIGA YO PERO ES QUE CHINO ES PERFECTO"

CH: ¿El año pasado tu regalo fue un ramo de flores?

U.C: Puede ser. Debo decir que se ha repetido varias veces después de ese día.

CH: Con motivo de San Valentín.

U.C: No me voy a hacer ilusiones por lo que pueda pasar.

CH: ¿Es muy detallista?

U.C: La verdad es que sí, suena muy mal que lo diga yo pero es que es perfecto.

CH: ¿Él también tiene proyectos aquí?

U.C: Sí, el está también aquí. Tiene proyectos de todo tipo Chino pero se lo preguntáis a él mejor.

CH: La familia dice maravillas de ti.

U.C: Yo estoy encantada con ellos. Claro que sí.

CH: ¿No falla nada?

U.C: No, que no se crea la gente que todo es perfecto. Estoy contenta con mi trabajo, con este proyecto que tenemos entre manos que puede ser maravilloso, estoy contenta con mi pareja pero que eso no significa que de vez en cuando uno no tenga sus días. Tengo mis problemas como todo el mundo.

CH: ¿Casada?

U.C: A lo mejor en el próximo photocall me veis con el vestido de novia.