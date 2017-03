El escritor bosnio Velibor Colic presenta su 'Manual de exilio': "Mi nacionalidad es una bolsa de plástico"

El escritor bosnio Velibor Colic publica 'Manual de exilio' (Periférica), una visión mordaz de su llegada hace 25 años a Francia, tras desertar del ejército y huir de una guerra que ha terminado dejándole como herencia "una nacionalidad que es una bolsa de plástico", debido a esa mentalidad de viaje permanente.

"Un escritor croata decía que podía reconocer a los exyugoslavos en cualquier ciudad porque siempre iban con esas bolsas de plástico en las manos, y es verdad. A mi también me pasaba, iba con ellas, cargadas de pan o queso aunque fuera un viaje con mi novia. Pero ahora ya no, ya soy occidental", señala con humor en una entrevista con Europa Press el autor.

Precisamente, 'Manual de exilio' es un libro que, pese a hablar de los difíciles momentos de cualquier exiliado que llega a un país diferente, apuesta por usar el humor en muchas situaciones que se narran, como por ejemplo cuando Colic pretende entablar una conversación con mujeres o su deseo de ganar el Goncourt antes de hablar el idioma francés.

"Ya hay mucha literatura del exilio (Zweig, Mann, Kundera...) y me parecía que, si usaba esta visión irónica, era añadir una cosa nueva a este género y también servía para desdramatizar", ha explicado el autor, quien no obstante recuerda que ese humor solo puede emplearlo cuando habla de su propia experiencia. "Jamás me atrevería a hacer historias divertidas de otros exiliados", ha matizado.

Para Colic, la situación de exiliado que ha vivido --y que cree que le "acompañará para el resto de la vida"-- se puede reconocer en los actuales refugiados sirios, en especial, "en el heroismo y la especial fortaleza de las madres con sus hijos". Aunque, eso sí, añadiendo un matiz: "Las condiciones de los refugiados en los países de acogida se han degradado mucho".

"La crisis económica ha quitado mucha humanidad en occidente, todo es más pequeño. La crisis debería despertar la solidaridad, pero lo que uno se encuentra es gente preocupada porque ya no puede comprar una televisión más grande", ha lamentado, dejando no obstante "una esperanza" gracias a la reacción del pueblo francés con atentados como los de 'Charlie Hebdo'.

EL "POPULISMO" DE LE PEN, "DIFÍCIL DE COMBATIR"

Esta situación es para Colic la idónea para facilitar la llegada de Trump al poder en Estados Unidos --"los americanos han elegido a una silla", ha ironizado-- o para que Marine Le Pen consiga ser elegida presidenta de Francia con su "populismo de extrema derecha".

"Es muy complicado luchar contra esto, contra su padre era más fácil porque era un xenófobo antisemita luchador, pero ella ajusta su discurso según lo que necesita, conoce muy bien a los medios y sabe manipular. Es irónico, porque tiene cosas fascistas, sobre todo en la simbología, pero defienden cosas aparentemente muy modernas", ha criticado.

De hecho, Colic ha asegurado que la única opción de que vuelva a exiliarse sería que Le Pen ganara en las elecciones, marchando hacia Berlín, "a no ser que se monte una resistencia cultural" en Francia. En cualquier caso, lo que tiene claro es que no volverá a Bosnia. "Volver, ¿para qué? Yo ya no soy de ahí y ahora comparto todo lo bueno y malo de Francia", ha apuntado.

LA GUERRA EN LA ANTIGUA YUGOSLAVIA

Preguntado sobre si considera que las heridas de la guerra en la antigua Yugoslavia han cicatrizado, el autor bosnio asegura que es "imposible sin una etapa de luto". "Hay ganadores y perdedores, pero no del todo, y si no dejas un tiempo de luto para esas madres que han perdido a sus hijos o a sus maridos, no se solucionará nada por la frustración", ha alertado Colic.

De hecho, cree que el conflicto podría volver a reabrirse por se sentimiento de no haber conseguido lo que se quería con la guerra. "Además, la justicia siempre llega demasiado tarde y como había tantos crímenes, decidieron juzgar solo a las jerarquías, así que el asesino que realmente ha matado está libre", ha concluido.