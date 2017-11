Vicente Luis Mora ironiza sobre el mundo del arte en 'Fred Cabeza de Vaca': "La cultura tiene cada vez menos sentido"

El escritor Vicente Luis Mora ironiza sobre el mundo del arte en su nueva novela 'Fred Cabeza de Vaca' (Sexto Piso), la historia de una persona de nombre homónimo al título que se abre paso en este mundo conformando el "retrato del artista insaciable".

En cualquier caso, ha defendido que intenta no convertir esta denuncia "en un panfleto". "En realidad, ningún sector de la sociedad escapa a ese machismo estructural, pero en el arte todo el mundo dice que está contra él y sigue siendo machista. Algo no debemos estar haciendo bien. Si estamos por la igualdad, ¿por qué no se consigue?", ha cuestionado.

Preguntado sobre los motivos que le han llevado a centrar su mirada en el arte y no en otras disciplinas --como la literatura--, Mora ha asegurado que "volver a hablar un escritor sobre escritores sería como mirarse al ombligo demasiado". "Me fascina el arte contemporáneo que, por su complejidad y diversidad forma un mundo propio muy conectado con la calle y la realidad", ha aseverado.

Pese a que en la novela aparecen personajes reales y lugares y obras conocidas, Mora ha asegurado que no se ha inspirado en nadie. "Algunos comportamientos sí pueden ser basados en hechos reales, pero no las personas, que están convenientemente disfrazados y adulterados. Lo que no tenía sentido es inventar un arte contemporáneo nuevo, porque no hay necesidad", ha defendido.