Vogue prescinde de Mario Testino tras ser acusado de abuso sexual

CHANCE

Mario Testino y Buce Weber han sido acusados de presuntos abusos sexuales a diferentes modelos masculinos, según ha publicado The New York Times. Mario Testino mantiene una gran amistad con icónicas modelos internacionales como Naomi Campbell o la cantante Madonna. No es un caso aislado, ya que en los últimos meses numerosas estrellas internacionales han sido señalados por casos de este tipo.

Anna Wintour, directora de la revista Vogue para la que colaboran ambos fotógrafos, ha emitido un comunicado en el que asegura que dejarán de trabajar para la cabecera hasta que no se aclaren los casos de abusos sexuales: "Se han hecho acusaciones contra Bruce Weber y Mario Testino, historias que han sido difíciles de escuchar y desgarradoras de afrontar. Ambos son amigos personales que han realizado contribuciones extraordinarias a Vogue y muchos otros títulos de Condé Nast durante años, y los dos han emitido objeciones o negaciones sobre lo publicado. Creo firmemente en el valor del remordimiento y el perdón, pero tomo las acusaciones muy en serio y en Condé Nast hemos decidido suspender nuestra colaboración con ambos fotógrafos a la espera de que se aclaren los hechos pronto", asegura la directora.

Las reacciones no han tardado en aparecer y los abogados de ambos se han mostrado consternados y muy sorprendidos por la noticia y así lo han hecho saber en un comunicado: "Estoy completamente conmocionado y entristecido por las escandalosas afirmaciones que se han hecho en mi contra, algo que niego rotundamente", defiende Mario Testino.

Testino, de 63 años y con más de 40 años de trayectoria profesional, ha sido acusado por 13 modelos que trabajaron con él, los cuales aseguran que fueron sometidos a situaciones sexuales, incluso llegando a tocamientos y masturbaciones.

Weber, ya ha sido acusado con anterioridad de este tipo de escándalos. En esta ocasión, han sido 15 los modelos que han asegurado que el fotógrafo ha tenido comportamientos sexuales coercitivos con ellos.