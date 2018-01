Volbeat, Pennywise y L7 se apuntan al Download Festival Madrid 2018

La segunda edición española del Download Festival Madrid, que se celebrará en La Caja Mágica del 28 al 30 de junio, suma ya 28 grupos con la confirmación este lunes de Volbeat, Pennywise, L7, In this moment e Iron Reagan.

Cierran las novedades In This Moment e Iron Reagan. In This Moment, en la que es su primera visita a España, presentarán su nuevo trabajo Ritual. Los estadounidenses son uno de los representantes más populares del metalcore de corte más melódico, y su vocalista, Maria Brink, es una de las mujeres más destacadas del mundo del metal. Por su parte, Iron Reagan aportarán al festival una buena dosis de su característica locura con su punk metal con aires de los 80.