Aaron Watson y Dale&Ray, cabezas de cartel de la cuarta edición del Huercasa Country Festival

Aaron Watson cerrará la cuarta edición del Huercasa Country Festival, que se celebrará los días 7 y 8 de julio en Riaza (Segovia). El festival contará también con Dale&Ray, el dúo tejano que forman Dale Watson y Ray Benson, con miembros de Asleep At The Wheel.

Para todos ellos es su primera y única visita a España, según se ha puesto de manifiesto en Madrid, durante la presentación de esta cita que organiza y patrocina la empresa hortofrutícola Huercasa.

Este año se ha añadido un artista más en cada una de las jornadas. La apertura del viernes 7 de julio correrá a cargo de Red Beard, una formación llegada de Gran Canaria con blues, folk y country. Continuarán The Cactus Blossoms, la pareja de hermanos de Minnesota que protagonizaron una de las Huercasa Nights hace algunos. Desde Nashville llegará Will Hoge con su banda al completo. Y para cerrar la primera jornada, Dale & Ray.

El sábado 8 lo abrirán los madrileños Young Forest, con una propuesta que abarca desde folk, country y bluegrass hasta el pop, la música experimental o de raíces irlandesas.

A continuación, el escenario del Huercasa Country Festival acogerá a J.P. Harris And The Tough Choices y el honky tonk más puro. La visita de Shooter Jennings with Waymore's Outlaws mostrará que el cantante y compositor ha explorado a fondo su legado familiar, adoptando a su vez un espíritu combativo y labrándose su propio camino. Estará arropado por los músicos que acompañaron durante décadas a su padre, Waylon Jennings.

El artista de Amarillo (Texas), Aaron Watson, será el encargado de cerrar la cuarta edición, según han señalado a Europa Press fuentes de la organización.

Las entradas para cada uno de los dos días del Festival están a la venta con dos precios diferenciados. El viernes serán 35 euros y el sábado, 40. También se puede adquirir un abono conjunto para ambas fechas, con un importe de 60 euros. Huercasa mantiene, un año más, entrada gratuita a los menores de 16 años, siempre que vayan acompañados de un adulto.

Como en ediciones anteriores, junto a los conciertos que se celebran en el campo de fútbol municipal Las Delicias, de Riaza, se desarrollarán actividades paralelas. En esta edición, las actividades infantiles tendrán una gran importancia, como han apuntado las mismas fuentes. El aperitivo del sábado en la Plaza Mayor concentrará a los amantes del Country Line Dance con una 'quedada' en torno a ese estilo de baile.