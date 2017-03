White Lies, Lori Meyers y Fangoria, primeras confirmaciones de WAM, nuevo concepto de festival con 100 actividades

White Lies, The Sounds, Lori Meyers, Fangoria, Shura, Sidonie, Los Enemigos, Fat White Family, Second, Niños Mutantes, Perro, L.A., Belako y Delorean son algunas de las primeras confirmaciones del festival 'We Are Murcia' (WAM), que tendrá lugar del 2 al 7 de mayo y va a inundar la ciudad de cultura de la mano de un "nuevo concepto artístico" que implicará más de un centenar de actividades que no estarán centradas solo en la música.

"No solo habrá música, sino también danza, cine documental, exposiciones de fotos, música en acústico, conciertos en plazas de la ciudad, gastronomía, eventos matinales para los niños y comercio", según ha hecho saber el director del festival, José Manuel Piñero, en la rueda de prensa de presentación acompañado por la consejera de Cultura y Portavocía, Noelia Arroyo, y el concejal de Empleo, Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Murcia, Jesús Pacheco. Murcia será el "eje" de este festival, que sustituye al tradicional SOS 4.8, y nace con vocación de continuidad", según ha señalado la consejera. De momento, la organización ha confirmado más de 30 artistas, entre los que se encuentran nombres locales, nacionales e internacionales, aunque aún quedan por anunciar nuevas incorporaciones. La organización, que espera registrar entre 30.000 y 40.000 asistentes, ha puesto a la venta este mismo jueves un cupo limitado de abonos a 20 euros, así como pases VIP a 45 euros, todos ellos disponibles en 'wammurcia.es'.