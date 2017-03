Whoopi Goldberg acusa a The Underground Reports de difundir noticias falsas

Whoopi Goldberg advierte al responsable de The Underground Reports, una web de noticias con sede en Costa Rica, que llevará a cabo todas las medidas legales que le aconsejen sus abogados después de que ciertas informaciones difundidas por el portal hayan puesto en peligro la vida de su familia y la de la propia actriz.

Según una de las noticias publicadas por el medio, la viuda de William Ryan Owens trató de llamar la atención con sus lloros durante el homenaje que le rindió el presidente Donald Trump durante su discurso en una sesión conjunta en el Congreso.

"Antes de que nos vayamos, salió publicado algo en un sitio web - un sitio de noticias falso - sobre mí. Y puso en peligro la vida de mi familia y la mía", relató muy seria a la cámara de The View, el espacio en el que participa habitualmente. "Resulta que todo el sitio web fue creado por un tipo que sólo quería ver la rapidez con que las historias que inventaba se extendían entre los usuarios", dijo la ganadora de un Oscar. "Si usted dice: ' Whoopi hizo esto', la gente simplemente asume que es verdad porque nadie tiene que probar nada. He tenido durante los últimos 20 años grandes relaciones con los veteranos y sus esposas y la administración del veterano", señaló la intérprete de 61 años.

Goldberg desea que se apruebe la legislación para que las noticias falsas no se publicen sin el permiso del afectado. "Sé que estás en Costa Rica, señor (...) Así que voy a intentar conseguir una legislación que diga: 'Si vas a involucrar a alguien en noticias falsas, deberías tener su permiso. No debería ser capaz de publicar cosas por ahí'. Porque claramente no le importa lo que podría haberle ocurrido a mí o a mi familia", subrayó la comediante y productora televisiva, que al final de la pieza aprovechó para confirmar la puesta en marcha de una demanda contra el dueño del polémico portal de noticias.