Woods actuarán en Madrid y Barcelona en abril para presentar su último disco

El grupo norteamericano Woods actuará en Madrid y Barcelona en abril para presentar su último disco, 'City Sun Eater in the River of Light' (Woodsist, 2016), según ha informado este martes el Primavera Sound.

Concretamente, estarán a la Sala Apolo de Barcelona el jueves 6 de abril y en el Teatro Barceló de Madrid el 7 de abril. La banda, que presume de una larga y fructífera carrera que les ha llevado a convertirse en un "sólido proyecto" con nueve álbumes a sus espaldas. El Primavera Sound ha destacado que el último disco de Woods es "el más refinado y robusto" y se aparta del lado más experimental de sus primeros trabajos, además de remarcar que su mezcla de psicodelia, pop y folk suena expansiva y poderosa, pero sin renunciar a sus raíces.