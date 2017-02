Xavier Theros rememora una Barcelona a las puertas de la modernidad en su novela 'La fada negra'

Viaja a la revuelta de La Jamancia en una Barcelona "muy salvaje y descontrolada"

El periodista Xavier Theros rememora el episodio de La Jamancia que se desarrolló en una Barcelona a las puertas de la modernidad, en una ciudad "muy salvaje y descontrolada", en su primera novela ganadora del Premi Josep Pla 2017 'La fada negra' (Columna), con la que desea reflejar una época poco conocida.

"Es una historia muy negra de crímenes de niños, que intenta explicar las contradicciones" de la ciudad, ha dicho, en una ciudad que estaba saliendo del Antiguo Régimen y todavía no había llegado a la modernidad, entrando en contradicciones sociales y culturales.

En aquel escenario, la ciudad era un "mundo oscuro y miserable", con crímenes y desapariciones de niños, en la Barcelona más oculta, oscura y marginal.

Theros ahonda en una ciudad "peligrosa, difícil y sucia" en proceso de transformación, ha dicho el periodista, que estudió Historia Medieval sorprendiéndose de que un campesino tenía muchos más días de fiesta que un obrero fabril.

"Si ese obrero no tenía motivos para levantarse en armas no se me ocurre nada más", ha dicho el autor, que ha asegurado que esta situación de Antiguo Régimen versus revolución industrial se vivía en toda Europa con la misma insatisfacción por parte de los obreros.

Para la documentación de la novela, Theros ha leído todos los dietarios sobre la revuelta de la Jamancia, además de haber consultado prensa de la época e incluso un diario escrito casi a mano en el que un hombre se quejaba de la corrupción de entonces: "La falta de estudios históricos se compensa porque había mucha información en la época".

ALTA DENSIDAD

Aquella ciudad, con el mismo perímetro del siglo XIV y una densidad de población de "las más salvajes de Europa", con 150.000 personas ante las 50.000 de aquel siglo, estaba llena de conventos en toda la Rambla convertidos en cuarteles y no había plazas ni lugares públicos, que surgieron después con su derribo con el nacimiento de plazas como la Boqueria y Duc de Medinacelli, entre otros.

"Las plazas de Ciutat Vella nacen del proceso de desamoritzación de aquella época", ha explicado Theros, que refleja una sociedad premoderna en la que la gente, antes de acudir al médico, iba al curandero porque creía en fuerzas sobrenaturales que intervenían en la salud de las personas.

Ha explicado que la historia nace de su "insatisfacción personal hacia la crónica de Barcelona", en la que este episodio no ha tenido mucho eco e incluso ha quedado borrado en la memoria popular, pese a la cantidad de historias muy literarias que generó.

"Ésta época está suficientemente cerca de nosotros como para entenderla, pero suficientemente lejos como para que nos sorprenda", ha explicado Theros, que ha relatado que en La Jamancia --que no ha interesado a la historiografía catalanista, españolista ni marxista, ha dicho--, Barcelona estuvo sometida a un bombardeo que se prolongó durante tres meses Y que destruyó un tercio de la ciudad, en la que Espartero ha quedado como uno de los malos de la película.

El autor trabaja actualmente en la segunda entrega de esta saga situada en la segunda contienda carlista en la Guerra dels Matiners, siempre con el personaje del Capità Llampades al frente junto al resto de sus personajes.