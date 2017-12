Yvonne Rainer actuará en el Macba y el Mercat de les Flors en su primera función en España

Dará una conferencia de carácter político y presentará una performance "revolucionaria" con texto y baile

La misma artista ha explicado en rueda de prensa este martes que presentará dos de sus trabajos más recientes: una conferencia -performance que interpreta en solitario y su última coreografía, 'The Concept of Dust', en la que interrelaciona la danza y el texto.

A mediados de los 60 la coreógrafa ya incorporaba imágenes proyectadas en sus performance, pero "por influencias feministas y políticas", se pasó al mundo del cine y escribió y dirigió su primera película 'Lives of Performers' en 1972, ha explicado la bailarina.

Tras un periodo dedicado a los mediometrajes y largometrajes, en los que reinventó los códigos narrativos, entre los años 2000 y 2006 Rainer volvió a los escenarios con dos nuevas obras: 'After Many a Summer Dies the Swan' y 'AG Indexical'.