El cadáver de Ruiz-Mateo será exhumado para realizarle las pruebas de paternidad

Después de que el juicio previsto para el 31 de enero en el que se iba a determinar la paternidad de Ruiz-Mateo fuese aplazado porque ninguno de los hijos del empresario quiso hacerse las pruebas, Adela María Montes de Oca ha conseguido su objetivo y el cadáver del empresario será exhumado con el fin de determinar si era el padre o no de la joven.

Ni los hijos de Ruiz-Mateo quisieron someterse a la prueba de AND ni, Teresa Rivero, su viuda contesto a la petición, pero finalmente un juez le ha dado la razón y el cadáver será exhumado con la intención de preservar el cuerpo y demostrar que es fruto de una relación del empresario con su madre, Patricia Montes de Oca en 1991.

Según el comunicado por parte de la demandante "solicita la exhumación del cadáver del demandando con el fin de obtener muestras biológicas del mismo y practicar la oportuna prueba biológica de paternidad, mediante cotejo de su AND con el de la demandante. Y habiendo mostrado su conformidad el Ministerio Fiscal, los demandados personados en la causa han presentado escrito de oposición, afirmando que es desproporcionado e ilegítimo, sosteniendo que si el demandando no llegó a ejercitar en vida su derecho a negarse a dicha prueba por no ser requerido al afecto, no puede procederse ahora sin el consentimiento de la viuda y los hijos".

Sin embargo, como el procedimiento fue declarado pertinente con Ruiz-Mateo en vida, quien no recurrió el auto ni se presento a comparecer, siendo citado incluso en tres ocasiones, pero previamente se produjo el fallecimiento del demandado antes de la fecha del juicio. Un juez ha aprobado la exhumación del cadáver para realizar las pruebas pertinentes, ya que el fallecimiento se produjo durante la tramitación del procedimiento y el demandando jamás presentó escrito oponiéndose a ello sino que se limitó a no comparecer.

Alegando que no se puede afirmar con seguridad que José María Ruiz-Mateo deseaba o no someterse a la prueba de paternidad, se permitirá la extracción de muestras.

"La exhumación del cadáver se realizará garantizándose su integridad, respeto y memoria, en presencia de un Letrado de la Administración de Justicia y un Médico Forense, a los meros efectos de extraer las muestras biológicas necesarias con el fin de remitirlas al Instituto Nacional de Toxicología y cotejar el AND obtenido con el de la demandante" aseguran desde el comunicado oficial de Adela María Montes de OCA.