Después de un año de espera, el estreno de la tercera entrega de la saga se avecina, y para recordarlo, Rita Ora y Liam Payne han lanzado su tema conjunto para dicha entrega. 'For You' pretende seguir en la línea de los exitazos que anteriormente fueron ' I don't wanna live forever' de Taylor Swift y Zayn Malik y 'Love me like you do', de Ellie Goulding.