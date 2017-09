¿Qué canción ha destronado al 'Despacito' de Luis Fonsi del número uno en ventas?

Taylor Swift ha conseguido con 'Look what you made me do' su quinto número 1 en el Billboard Hot 100, la lista de singles estadounidense y, a la sazón, la más importante del mundo. De esta forma ha superado a Despacito, canción de Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber que llevaba 16 semanas seguidas en el primer puesto de la lista de EEUU.