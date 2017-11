carlos goñi 1

CHANCE

Revólver o lo que es lo mismo Carlos Goñi y Despistaos están a punto de dar un conciertazo hoy 23 de noviembre en el Wizink Center de Madrid, (el conocido antaño como Palacio de los Deportes) a las 20:30 horas.

Tras casi 30 años al lado de los escenarios, Revólver ofrecerá un concierto con los 'Despistaos', la banda alcarreña que comenzaría algo más tarde, en el 2002. Ninguno de los dos son teloneros sino, dos grupos que compartirán con el público toda su música y todo su esplendor y sus respectivos fin de gira... ¿Puede haber un broche mejor?

Sin embargo, aunque lleve tantos años en el mundo de la canción, Carlos Goñi es algo desconocido. Su aspecto de hombre duro, le hace parecer innacesible, pero nada más lejos de la realidad, el hombre que está detrás de Revólver es un persona que enganche, que transmite y que se abre en canal. Divertido y muy cercano...

Un hombre de principios que tras una larga carrera profesional junto a Warner, decidió colgar la botas y la guitarra en esa la que fue su casa y con la que guarda muchos recuerdos y cariño a la gente profesional con la que trabajó hace un par de décadas. En 2017, Goñi, tras 27 años de relación, deja Warner para autoeditarse bajo su sello 'Compañía de Canciones' y sacar el que es su último álbum hasta la fecha, 'Capitol', entrando en número 2 en listas, y el Top 8 en ventas digitales.

P: Bueno ¿qué supone este concierto?

CG: Pues una ilusión y además es interesante porque coincidirá con la edición limitadísima de un vinilo doble.

P: ¿Un vinilo doble?

CG: Es 'Capitol' pero en vinilo que es una cosa que no tengo ninguno, sólo los tres primeros de Revólver.

P: Carlos a tras una larga carrera en Warner lo dejaste...

CG: después de 27 años había llegado el momento, y pasamos mucho susto, da un poco de vértigo, esa es la palabra correcta, pasamos miedo, pero en el momento que no veo cariño, automáticamente cojo la maleta y me voy. Te van educando para que creas que fuera de las compañías hace un frío tremendo, y no es verdad.

P: ¿Y qué sentiste en ese momento?

CG: Me dio una pena tremenda porque era mi casa, había sido mi casa durante los últimos 27 años. Pero es verdad que las empresas las hacen las personas, desde el 91 hasta el 2000 era una compañía y ahora es otra, porque no tiene nada quer ver la gente, yo no me encontraba a gusto desde hacía bastante tiempo la verdad.

La parte buena es que cuando sales y como te decía antes piensas que te vas a morir de congelación y te das cuenta de que no, fui a ciertos programas que mientras estaba en Warner no fui capaz, programas mayoritarios, eso me llamó muchísimo la atención. Cuando sale un nuevo disco de Revólver no creo que nadie vaya a mirar en que compañía está. Ha sido muy agradable el ver que las peticiones de entrevista nos superaban casi tres a uno de las que podíamos atender.

P: Pero, era una decisión muy arriesgada, y más en estos tiempos cuando a lo mejor antes tenías más tirón.

CG: No hay ninguna carrera ni la de Prince, que vaya siempre para arriba. Yo estaba en mi casa, no tenía por qué, estaba feliz, aparte que los presupuestos en aquella época eran estratosféricos, y hoy en día las compañías eso no lo tienen ni para los artistas más grandes, porque ahora no se vende lo mismo, es cuestión de sumar y restar.

En cuanto a lo de las carreras, es verdad que ningún artista va todo el rato para arriba, no funciona exactamente así, es que cada disco se aloja en un corazón de una manera diferente.

Ha habido veces que yo estaba de promoción en Madrid, e iba a buscar mi maleta a la compañía, y a las diez de la noche un sábado, te encontrabas gente en los despachos, trabajando a tope. La primera actividad promocional que yo hice en mi vida, como Revólver era una especie de playback, y se vino con nosotros el director de márketing, y no me dejó que yo echase una mano... no nos dejó que montásemos nada, montó la batería él.

Frank Zappa decía el otro día, que en los años 60 y 70 había señores muy mayores que se fiaban y que después de grabar les decías ¿qué te parece? y decían pues no tengo ni idea, a partir de los 80 la cosa cambia, te empiezan a decir que tú tienes que hacer esto porque lo que le gusta a tu público es esto, ¿y tú qué sabes lo que le gusta a mi público?

Hay gente que tiene tanto miedo a perder el trabajo que están con las dos manos agarrados a la silla, pero claro, si tenéis las dos manos en la silla, no tenéis ninguna para trabajar. Se ha perdido muchísima pasión, ahora en las compañías todos son muy atrevidos.

Cuando me ficharon, yo flipé, dejé el grupo donde estaba y yo no tenía nada, y además lo dejé sabiendo que faltaban dos patadas para que nos fichase una compañía gorda. No quise seguir ahí, me fui, y como no tenía nada que perder y todo por ganar escribí cuatro canciones con el corazón, y las envié a Warner, lo que antes era WEA (Warner, Electra y Atlantic), porque me di cuenta de que todos los discos que me gustaban estaban editados por ellos, hice una maqueta y la mandé y me dijeron firmamos el contrato, cuando tengas el disco entero lo grabamos. Yo hice sólo una maqueta en toda mi vida con cuatro canciones, lo que es muy poco habitual.

Ahora sólo quedan tres, Universal, Warner y Sony. Yo nunca me he metido con el tema de Operación Triunfo (OT), jamás, entendí siempre que era un programa de Tv donde utilizaban a chavales, donde podían haber utilizado mascotas. No me refiero a ellos, me refiero al concepto televisivo del asunto. Era imposible para ninguna compañía privada competir con programas como OT. Y los discos lo sacaban a seis euros, imagínate una promoción de una hora diaria, con canciones que habían sido grandes éxitos, y luego lo pones a seis euros, claro, vendían alrededor de un millón de euros a la semana, y esto no lo sé por mi, lo sé porque me lo contaron.

Aquello para las compañías fue durísimo, pero bueno son los tiempos que corren, el otro día le oí decir a Kaspárov (el ajedrecista), que le preguntaban que qué le parecía la tecnología, y el decía que la tecnología no es ni buena ni mala, es agnóstica, y te permite dar un beso a tu chico o tu familia a kilómetros de distancia, de la misma manera que a la vez puedes estar provocando un ataque terrorista en el centro de Londres. Lo que tenemos que hacer es aprender a convivir con las tecnologías, las mismas armas que han acabado por cargarse gran parte de la industria, son las mismas herramientas que cuando tú estas fuera de la compañía te permiten hacerte tú algo, que antes hubiera sido imposible.

P: ¿Y esto de actuar con 'Despistaos'?

CG: En cuanto a 'Despistaos' me lo proponen y digo que bien. ¿Compartir con ellos? A mi me da igual. Hay muy pocos artistas con los que diga prefiero no participar, pero sí que tengo claro que hay gente con la que no me subiría al escenario. Y ellos harán su concierto y yo el mío, y luego un pis y a la cama. Mentiría si te dijera que tengo problemas con algún artista, no hay ninguno que diga con ese no, yo me llevo bien con todo el mundo, cada uno hace su concierto lo mejor que puede, es una buena banda y la gente se lo va a pasar bien... Y tú que lo digas...