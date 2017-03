Estrenos de cine: Multimillonarios, guerras y la vuelta de King Kong

Esta semana los estrenos de cine nos traen historias de lo más variadas: 'El Fundador' y 'Gold' nos cuentan historias reales de grandes negocios que convirtieron a sus protagonistas en multimillonarios. 'El Fundador 'relata la historia detrás de una de las empresas más exitosas del mundo: McDonald’s. Gold nos trae a un Matthew McConaughey prácticamente irreconocible en el papel de Kenny Wells, un desafortunado hombre de negocios que tiene un sueño: encontrar oro en Indonesia. 'Zona Hostil' y 'Land of mine: Bajo la arena' ponen el punto bélico de la semana. La primera es una cinta española que retrata a la perfección al ejército de nuestro país. Los actores, Ariadna Gil y Roberto Álamo, fueron asesorados por soldados reales para interpretar sus papeles con mayor realismo. Por su parte, Land of mine: Bajo la arena cuenta un oscuro momento durante la Segunda Guerra Mundial, en el que el ejército danés obliga a sus prisioneros alemanes a desactivar las minas que ellos mismos colocaron. 'Yo no soy Madame Bovary', ganadora de la Concha de Oro de San Sebastián, nos trae el formato más innovador de la semana, al estar enmarcada en su totalidad en un círculo, y pone el toque de humor a la cartelera. Para finalizar, vuelve King Kong en una versión menos romántica y más violenta en 'Kong: La Isla Calavera'.