Los mejores looks de la ceremonia de clausura de la 70 edición del Festival de Cine de Cannes

Mucho cine, mucha moda y el cierre del Festival de Cine de Cannes, que en su 70 edición, como no podía ser menos, ha estado lleno de elegancia y famosas que han contribuido a ello. Desde el 17 al 28 de mayo, un buen puñado de celebrities han pisado la alfombra roja que han lucido sus mejores galas. Eso sí, la clausura no nos han dejado modelitos tan impresionantes como el resto de los días.

Diane Kruger no se quiso perder la ceremonia de clausura y su vestido fue uno de los más originales que han pasado por el festival. Se trataba de un diseño negro de Jonathan Simkhai, pero eso no significa que fuera aburrido: los hombros caídos lo hacían completamente diferente al resto de diseños. Como ella, Juliette Binoche también se decantó por un vestido negro, pero el suyo era de corte asimétrico y estaba cuajado de paillettes de Armani Privé. En el mismo tono y con un estilo muy italiano, Monica Bellucci confió en el savoir faire de Dolce & Gabbana, que firmaban su vestido de encaje y corte sirena.

El de Uma Thurman también es uno de los mejores looks que ha dejado Cannes. Tras varios batacazos estilísticos -en Cannes no ha pasado su mejor momento fashion-, la actriz acertó de pleno con un Atelier Versace dorado con flecos de estilo tubular y pelo extrapulido con raya el medio. La actriz rivalizó en estilo con Jessica Chastain y su Zuhair Murad Couture con escote en la espalda que estaba confeccionado en crepé blanco y adornado con cristales rojos y acababa en cola.

Asesorada por el estilista Ryan Hastings, junto a Diane Kruger, el de Rooney Mara fue uno de los looks más originales de la noche. La actriz pisó con garbo la alfombra roja con unos salones de un tacón de aguja negros y un vestido de estilo 'new look' blanco de Dior que completó con unas gafas de sol negras y un bolso de mano en el mismo tono.