El chófer de Kim Kardashian, arrestado

La familia Kardashian usaba habitualmente la misma compañía de coches mientras se encontraban en el país galo y el chófer fue la última persona en llevar a la mujer de Kanye West hasta el apartamento-hotel de lujo donde horas después de produjo el robo a mano armada.

La policía francesa está tratando de determinar si el conductor pasó algún tipo de información a los ladrones o si estaba compinchado con ellos. Como adelantábamos ayer, después de tres meses de investigaciones, la gendarmería localizó a 16 personas de entre 50 y 72 años relacionadas con el ataque gracias a las muestras de ADN encontradas en un trozo de la cinta adhesiva con la que se redujo a la celebridad.

Según el portal TMZ, la estrella de 'Keeping Up With Kardashians' se encontraba en la cama cuando unos ruidos en la escalera la despertaron y no le dio tiempo a llamar a nadie. Los atracadores entraron en su habitación en el apartamento de dos plantas del distrito 8 de la capital, le arrebataron el móvil, la sacaron de la cama, le ataron con bridas y la metieron en una bañera de mármol. El robo apenas duró seis eternos minutos en los que Kim temió ser violada y disparada.