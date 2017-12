6 claves para encontrar pareja en esta Navidad

La Navidad se acerca y con ella un sinfín de planes, eventos y oportunidades. Son momentos que pasamos con amigos, familia y también situaciones en las que podemos conocer gente nueva y quién sabe si también comenzar el año con una relación un poco más especial.

2. Muestra seguridad y naturalidad. Si te has fijado en alguien y esa persona ha respondido a tus miradas de manera positiva, ármate de valor, acércate y preséntate. Déjate llevar y no te presiones con las expectativas

6. ¿Tengo que hacerle un regalo? ¿y cuánto me gasto? Los solteros españoles consideran que gastar 12€ es suficiente si hemos tenido una sola cita, sin embargo, para relaciones de más de un año, el presupuesto adecuado es de 88€. De todos modos, no te agobies, porque tres de cada diez solteros considera que hasta que no han pasado tres meses de relación no hay que esperar ningún regalo.