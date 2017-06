Demi Moore afirma que el joven muerto en su piscina fue responsable de lo sucedido

Demi Moore contraataca en la demanda interpuesta contra ella. Todo comenzó con la muerte de un joven en su piscina. Pese a que ella no estaba en casa, la familia del chico la considera culpable de no señalizar la profundidad de la piscina. Ahora, la actriz responde: él fue enteramente responsable de lo ocurrido en su ausencia.

Pese a la conocida ausencia de Demi Moore, la familia de la víctima siempre consideró que la actriz era culpable de lo sucedido por no señalizar la profundidad de la piscina. Pero ahora, ella contraataca: ha respondido a la demanda que interpuesta a la familia diciéndo que el fallecido era plenamente responsable de lo que pasó aquella noche, por "no haber notado la roca que se encontraba a simple vista". Además, ella no se siente culpable del fatídico desenlace del joven Valle.