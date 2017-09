De la "depresión" de Terelu Campos al enfado de Carmen Borrego

Para celebrar "la vuelta al cole" Terelu Campos y Carmen Borrego se han sentado en el plató de Sábado Deluxe. Las hijas de María Teresa Campos no solo han regresado demostrando que esta temporada seguirán siendo personajes punteros, sino que han desvelado los episodios más desagradables de su verano: desde la "depresión" de Terelu al enfado de Carmen.

Terelu preocupaba a sus compañeros después de no querer celebrar el pasado jueves su 52 cumpleaños, haciendo saltar la voz de alarma entre los colaboradores. "Estoy triste y me siento triste. Eso es muy difícil de dominar. Por una parte, sé lo que me pasa pero por otra no. Me levanto muchos días llorando" ha reconocido, desvelando así su complicada situación apuntando que podría deberse a la carencia de una ilusión profesional: "Si tuviera un proyecto, o lo que es lo mismo, una ilusión, estaría sin lugar a dudas mucho mejor" reconociendo que la cancelación de ¡Qué tiempo tan feliz! le ha pasado una gran factura: "No es solo presentar. Yo tenía un proyecto profesional que en febrero se nos fue, y eso me permitía hacer cosas diferentes. Perderlo no fue nada fácil".

Las Campos también han abordado el tema de las polémicas fotos que han aparecido este verano en las revistas de ambas en bañador y por las que se cogieron un gran enfado: "A la Pantoja se le ha hecho un Photoshop maravilloso. A mí me han sacado unas fotos humillantes. Prefiero no verme. Si me hubiera esperado las fotos, hubiera posado de otro modo. Me lo han hecho a traición. De verdad que no me di cuenta... aunque a mí eso no me ha amargado el verano" ha declarado Carmen, la más dolida con su pillada en bañador, que además se ha indignado con que saquen a su marido en los medios porque defiende que no es un personaje público". "Nunca me ha gustado salir en bañador" ha reconocido por su parte Terelu.