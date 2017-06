Un antes y un después en Planeta Calleja tras el desafío de Elsa Pataky

Muchos rostros famosos se han enfrentado a los retos que Jesús Calleja les propone, pero pocos han logrado pasar a la historia. Elsa Pataky lo hará el próximo domingo, 4 de junio, en uno de los pases más esperados de Planeta Calleja (Cuatro, 21.30 h) y no solo por los espectadores españoles, también están muy pendiente de esta emisión en Hollywood y Australia.

"No os podéis imaginar la de sitios que nos pidieron información y no hemos soltado prenda porque queríamos contarlo cuando tocara", comentó el aventurero en este sentido. "Hay que decir que la situación es dramática dependiendo de cómo lo afrontes y nosotros no hacemos nada sin un plan A, un plan B y un plan C. Lo teníamos todo para atenderle y en 10 horas ya estaba perfectamente", añadió Jesús en la rueda de prensa celebrada en su tierra el pasado mes de abril.