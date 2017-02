Los directores de Hollywood también premian a Damien Chazelle y su La La Land

Damien Chazelle y su La La Land siguen acumulando éxitos. En esta ocasión ha sido el gremio de directores de Estados Unidos (Directors Guild of America) el que ha premiado al musical, aventurando así el más que probable Oscar a Mejor Director para Chazelle, ya que ambos reconocimientos han coincidido en 62 de sus 69 ediciones.

Chazelle se impuso a una terna de competidores formada por Garth Davis (Lion), Barry Jenkins por (Moonlight), Kenneth Lonergan (Manchester frente al mar) y Denis Villeneuve por (La llegada). El premio fue entregado por Alejandro Iñárritu, ganador de los dos últimos DGA Awards, por El renacido el año pasado y por Birdman en 2015.

En su discurso de agradecimiento, Chazelle explicó que "si hay un mensaje que quiero transmitir, es que perseguir esos sueños, no importa lo poco realista que sean, es lo más importante. Puede que no se hagan realidad, pero perseguir esos sueños a veces crea un efecto positivo. Realmente lo creo", aseguró el galardonado cineasta.

DAVIS, MEJOR DIRECTOR NOVEL

Por su parte, Garth Davis se alzó con el premio al mejor director novel por su labor al frente del drama Lion, protagonizado por Dev Patel y Nicole Kidman. Davis arrebató dicho honor a Tim Miller (Deadpool), Kelly Fremon Craig (Edge of Seventeen), Nate Parker (El nacimiento de una nación) y Dan Trachtenberg (Calle Cloverfield 10).

En el apartado de televisión fue Miguel Sapochnik, por su episodio de Juego de Tronos titulado 'La batalla de los bastardos', quien se hizo con el galardón en la categoría de drama. Por otro lado, Becky Martin (Veep) recibió el equivalente en serie de comedia por el capítulo 'Inauguration'.

Steven Zaillian por The Night Of como tv-movie o miniserie y Ezra Edelman por O.J.: Made in America como documental fueron algunos de los premiados restantes.

CAMINO A LOS OSCAR

La La Land y Damien Chazelle continúan así con su imparable carrera hacia los Oscar tras alzarse recientemente con 8 Globos de Oro, entre ellos el de mejor película y mejor director.

Ahora el musical acumula hasta 14 nominaciones a los Premios de la Academia. Entre ellos también figura el de mejor director para Damien Chazelle, que tendrá que competir en dicha categoría junto a Barry Jenkins, Lonergan, Dennis Villeneuve (La llamada) y Mel Gibson (Hasta el último hombre).