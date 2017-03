El embarazo de Natalie Portman, protagonista del último clip de James Blake

Nadando en la piscina, descansando en la cama e incluso mostrando las patadas que el bebé daba dentro de la tripa. La actriz Natalie Portman ha mostrado la recta final de su embarazo en el último videoclip del cantante James Blake. En blanco y negro, y con el título 'My Willing Heart', el artista acaba de mostrar este trabajo.

'My Willing Heart' pertenece al álbum 'The Colour In Anything', producido el año pasado. Según recoge la publicación USA Today, el vídeo es una bella carta de amor escrita para esta segunda hija, Amalia, grabado pocos días antes de que la actriz israelí diera a luz a la niña el pasado 22 de febrero.