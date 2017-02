Una escultura de Juan Muñoz, la más cara en ARCO, con un precio de 1,5 millones de euros

La escultura 'Three man laughing at one', de Juan Muñoz, en la galería Elvira González, es hasta el momento la pieza más cara de la Feria de arte ArcoMadrid, alcanzando los 1,5 millones de euros, según ha confirmado un portavoz de la galería.

Esta escultura, suspendida en el aire con tres hombres riendo (uno de ellos con un dado en la boca), supera de esta manera al Dalí de la Galería Leandro Navarro, cuyo valor era el más alto conocido, con 1,4 millones de euros. El precio de ambas obras, no obstante, todavía está lejos de una de las obras más caras expuestas en ARCO en la anterior edición, un óleo sobre tabla de Antonio López titulado 'Mujer en la bañera', y expuesto por la galería Marlborough, que tenía un precio de 2,5 millones de euros. Con la apertura de puertas de esta nueva edición de ARCO se van conociendo más precios de las obras de la feria en 2017. Así, en la misma Elvira González hay dos piezas de pintura de Miquel Barceló cuyo precio oscila entre los 350.000 y los 400.000 euros. En la galería Lelong, por ejemplo, varios cuadros de Hockney están en un rango de 200.000 o 250.000 euros, pero la pieza más cara de este stand es un Tapiès, 'Porta oberta', por más de 600.000 euros, mientras que en Alexander & Bonin una mesa de Víctor Grippo supera los 200.000 euros. El rango de precios en esta edición será muy variado, con obras que superan el millón de euros a otras que alcanzan únicamente los 200 euros, en géneros que van desde la pintura hasta la fotografía, pasando por el formato papel. Así, una de las obras destacadas de esta feria también será el cuadro 'El triunfo de Nautilo' de Salvador Dalí, perteneciente a la Galería Leandro Navarro, con un precio de 1,4 millones de euros. Además, en la galería de Roni Horn podrá verse un óleo sobre lienzo del argentino Guillermo Kuitca que ronda los 500.000 dólares (474.507 euros). La pintura también destaca en la galería Kewenig, con la obra 'Wall Field' de Sean Scully, o en Fernández-Braso con un Palazuelo, 'Sydus V', por 175.000 euros. Mientras, la galería Barro recupera la performance, protagonista absoluto el año pasado, con la obra del dúo de arte argentino Mondongo 'No soy tan joven como para saberlo todo', con un precio de salida de 120.000 dólares (113.881 euros). Asimismo, las instalaciones con LED acapararán su protagonismo gracias a piezas como 'Glowstick 1', de David Batchelor, en la Galería Leme (por un precio de 52.000 euros) o 'Progreso reflejado', de Patrick Hamilton en la galería Leyendecker, por un precio de 7.000 euros.