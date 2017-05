El 86% de los españoles tiene dificultades para distinguir entre 'fake news' y noticias verdaderas, según un estudio

Un 4% de los encuestados afirma haber creado alguna noticia falsa, y la mitad de ellos reconoce haberlas distribuido

A la pregunta de si considera que sabe distinguir entre una 'fake news' y una que no lo es, el 59,5% responde que sí, frente a un 33,3% que cree que no, y un 7,2% que no sabe o no contesta. El estudio tiene como objetivo profundizar en el fenómeno de las 'posverdad' y su incidencia en la sociedad española.