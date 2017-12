Ningún espectáculo del INAEM en 2015, excepto 'Carmen', cubrió sus costes con las entradas, según el Tribunal de Cuentas

El INAEM alega que el número de espectadores no puede ser determinante en su actividad ya que es un servicio público

Entre las obras que no llegan a este porcentaje, el Tribunal de Cuentas destaca los casos de 'Bangkok', también de la Compañía Nacional de Danza, o 'La Gran Duquesa de Gerolstein' del Teatro Lírico de La Zarzuela, en las que sólo las entradas compradas por el público supusieron el 6 y el 20 por ciento, respectivamente, de los costes de su producción.

Aún así, el tribunal reconoce un aumento del público durante el ejercicio de 2015, superando el millón de espectadores, lo que supone una ocupación media del 85% en los espectáculos. Sin embargo, y aunque el INAEM señala que es un dato "importante", ha aclarado que el número de asistentes a sus espectáculos no puede ser un indicador determinante de su actividad.

"Al menos no por si mismo", ha señalado en sus alegaciones al informe del Tribunal de Cuentas, para indicar que, como servicio público, el INAEM también debe poner en marcha muchas actividades muy minoritarias que no puede atender el sector privado, como, por ejemplo, el teatro clásico o la zarzuela que, según apunta, demanda la intervención de muchos actores o cantantes. "La recaudación es importante, pero no tanto como para ser el objetivo prioritario, que es sin duda el prestar un servicio público".