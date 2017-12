El espíritu de la Navidad llega a tu cartera

CHANCE

Diciembre ya está aquí y con él viene la época preferida de muchos donde los mercados navideños, los villancicos y las luces inundan las calles para anunciar la llegada de la Navidad, pero no nos podemos olvidar de los temidos gastos, ¡y es que la Navidad también llega a nuestro bolsillo! Tras la resaca del Black Friday y del Cyber Monday, los gastos navideños no han hecho más que empezar y es que el presupuesto para sobrevivir a estas fechas no solo se destina en los regalos navideños de Papá Noel y Reyes sino que también nos encontramos ante gastos extraordinarios como las tradicionales cenas de empresa, las reuniones con amigos a los que hace tiempo que no vemos, la compra de décimos de lotería y el pago de actividades de ocio para realizar en nuestros días libres. Todo ello hace que el consumo se dispare y que nos pueda dejar un gran agujero en nuestra cartera.

Diciembre ya está aquí y con él viene la época preferida de muchos donde los mercados navideños, los villancicos y las luces inundan las calles para anunciar la llegada de la Navidad, pero no nos podemos olvidar de los temidos gastos, ¡y es que la Navidad también llega a nuestro bolsillo!

Tras la resaca del Black Friday y del Cyber Monday, los gastos navideños no han hecho más que empezar y es que el presupuesto para sobrevivir a estas fechas no solo se destina en los regalos navideños de Papá Noel y Reyes sino que también nos encontramos ante gastos extraordinarios como las tradicionales cenas de empresa, las reuniones con amigos a los que hace tiempo que no vemos, la compra de décimos de lotería y el pago de actividades de ocio para realizar en nuestros días libres. Todo ello hace que el consumo se dispare y que nos pueda dejar un gran agujero en nuestra cartera.

En estas fechas navideñas se estima que los españoles podamos llegar a desembolsar alrededor de 633 euros, lo que supone un 3% más frente a los 612 euros del año pasado, según los datos del Estudio de Consumo Navideño 2017, realizado por la consultora Deloitte.

Los españoles invertiremos la mayor parte de nuestro presupuesto navideño en regalos, a los que destinarán 252 euros, seguido por alimentación (195 euros), ocio (80 euros) y viajes (106 euros), y es que España, se sitúa por primera vez al frente del ranking del país que más gasta por Navidad, por delante de Reino Unido (614 euros) o Alemania (484 euros).

Aunque tomemos diferentes medidas preventivas de ahorro, el consumo en Navidad se dispara, y este hecho implica que la futura cuesta de enero sea mucho más dura. Sin embargo, si crees que te puede costar hacer frente a los gastos navideños, compañías como Creditea te dan una solución con sus créditos 'online', rápidos y flexibles y que se pueden solicitar desde cualquier dispositivo.

A diferencia de los bancos, que piden una serie de avales y garantías, Creditea se centra en el cliente y entiende las necesidades puntuales de financiación para momentos como éste, por lo que ofrecen préstamos de forma sencilla y a devolver con flexibilidad.

Su sistema analizará en tiempo real tu perfil para hacerte una oferta de financiación ajustada a tus necesidades y a tu situación financiera. Una vez concedido el préstamo, desde 100 hasta 3.000 euros, pasarán apenas 15 minutos hasta que puedas tener acceso al dinero, que además puedes devolver en un plazo máximo de 36 meses.

Una vez solucionado el contratiempo económico y sabiendo que no hay una fórmula magistral para no gastar de más con esos "pequeños" gastos que al final pasan factura, lo que necesitas es una serie de recomendaciones para lograr controlar en la mejor medida el consumo de estas fechas.

En primer lugar, es muy importante planificar el presupuesto en función de los gastos que se vaya a tener, asignar una parte para regalos, otra para viajes o para comidas y cenas, y no malgastar el dinero dejándose llevar por la euforia de las fiestas.

A continuación, te recomendamos que navegues por la red ya que es una oportunidad para encontrar regalos originales, comparar precios y hacerte con las mejores ofertas y es que el comercio electrónico ofrece un amplio abanico de posibilidades para "ese amigo invisible".

Además, cada vez es más popular apuntarse a la moda de 'DYI' (Do It Yourself). ¿Eres bueno con las manualidades? Crea y regala, realiza un taller con tus hijos y familiares, hay cientos de sencillas y fáciles ideas. ¡Es posible disfrutar de la Navidad y que tu monedero no muera en el intento!