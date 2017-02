Cita de zombis en los cines

Esta semana la oferta cinematográfica tiene algo para todos los públicos: Los fanáticos de los zombies tienen una cita doble con la gran pantalla con la llegada de Melanie, the girl with all the gifts y la última entrega de la legendaria saga Resident Evil. Los amantes del drama también están de enhorabuena: la nominada a seis premios Óscar, Manchester frente al mar, por fin llega a los cines españoles, y Urban Hymn mezcla elementos dramáticos con el género policíaco. Para los más realistas llega El mejor día de la vida de Olli Mäki, una historia real en la que se narra la vida del famoso boxeador. Por su parte, Hotel Europa nos invita a reflexionar sobre la historia de los Balcanes. Por último, los más pequeños también podrán disfrutar de los estrenos de esta semana con la película de animación española Teresa y Tim.