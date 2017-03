Los famosos lloran la muerte de Paloma Gómez Borrego

Y además... Fallece la periodista Paloma Gómez Borrero a los 82 años

Su muerte ha provocado una rápida reacción en redes sociales donde todos sus compañeros han querido rendirle un sentido homenaje. Desde Alba Carrillo a Christian Gálvez, nadie ha dejado pasar la oportunidad de recordar con cariño la figura de esta gran periodista y profesional.

Nos ha dejado Paloma Gómez Borrero.

Desde hoy creo en los Ángeles.

Descansa en paz maestra. — Christian Gálvez (@ChristianG_7) 24 de marzo de 2017

La ex de Feliciano López ha sido una de las que ha compartido una imagen con ella mostrando su tristeza al conocer la fatal noticia: "Estoy en shock ... triste pero sumamente agradecida a la vida por haberte conocido. Descansa en paz querida Paloma , la mujer que me enseñó que para la amistad no hay edad".

Estoy en shock ... triste pero sumamente agradecida a la vida por haberte conocido .Descansa en paz querida Paloma , la mujer que me enseñó que para la amistad no hay edad ❤ Una publicación compartida de albacarrillooficial (@albacarrillooficial) el 24 de Mar de 2017 a la(s) 3:13 PDT

Loles León, compañera también, ha recordado así a Paloma: "Así te miraré siempre. Con este cariño y con esta admiración como mujer y como profesional. Siempre nos unió la libertad y tu inteligencia. En mi corazón preciosa Paloma".

Así te mirarè siempre. Con este cariño y con esta admiración como mujer y como profesional. Siempre nos uniò la libertad y tu inteligencia. En mi corazón preciosa Paloma😢❤️❤️❤️ Una publicación compartida de Loles Leon (@lolesleona) el 24 de Mar de 2017 a la(s) 2:53 PDT

Bibiana Fernández también ha compartido una fotografía de la periodista en Instagram: "La conocí al menos no tanto como hubiera deseado, pero fue una gran periodista y mejor persona, todos los que la disfrutaron dicen de su bondad, de ser la anfitriona perfecta para todo aquellos que se acercaban a Roma, una embajadora perfecta es esa hermosa ciudad, mis condolencias a su familia, vuela libre Paloma y descansa en paz, se te echará de menos".