La feria de arte Urvanity traerá seis 'Banksy' a Madrid

La feria de arte contemporáneo 'Urvanity' traerá desde el próximo 23 de febrero a Madrid un solo show del artista Banksy, de la mano de la galería holandesa Vroom & Varossieau, que incluirá seis piezas del anónimo graffitero.

En total, serán seis obras entre las que se incluirán 'Everytime I make love to you I think of someone else' y 'Cheeky Monkey'. Las piezas satíricas de Banksy sobre política, cultura o moralidad pueden alcanzar el millón de euros en el mercado, según ha explicado la organización.

La primera edición de la feria Urvanity se celebrará en el Palacio de Neptuno durante la semana del arte. Así, habrá cuatro días en los que disfrutar con las distintas propuestas de varias galerías representativas del Nuevo Arte Contemporáneo nacional e internacional.

Entre las obras que se podrán ver destacan las de creadores como D*Face, cuyas piezas se subastan con regularidad en Christie's o Sotheby's, de la galería de arte urbano de Londres Stolen Space.

También estarán obras de Jon One, de la galería suiza Kolly Gallery, quien inicia su trayectoria como grafitero en Nueva York durante los años setenta y cuyo trabajo evoluciona a partir de 1985 con la realización de lienzos caracterizados por el expresionismo abstracto.

Asimismo, también estarán presentes piezas de Jef Aerosol, de la galería belga Martine Ehmer, uno de los primeros artistas urbanos que surgen en los años 80 en Francia y cuya obra es reconocible por retratar a personalidades como Elvis Presley o Lennon con su inconfundible firma, una flecha roja.

El resto de galerías internacionales presentes en Urvanity serán Andenken Gallery (Ámsterdam), Art Whino (Washington), PDP (París), Station 16 (Montreal), The DonGallery (Milán), Vroom&Varossieau (Ámsterdam), Open Walls (Berlín) y Urban ArtGallery (Stuttgart).

En cuanto a las galerías españolas participarán Fousion (Barcelona), Mambo (Vigo),Montana Gallery (Barcelona), Plastic Murs (Valencia), Swinton & Grant (Madrid).