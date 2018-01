El festival 'Dreambeach' incorpora al dúo sueco Axwell^Ingrosso al cartel de 2018 en Villaricos

El festival de música electrónica 'Dreambeach' ha anunciado la incorporación del dúo sueco Axwell^Ingrosso al cartel desu sexta edición que se celebra entre los días 8 y 12 de agosto en la playa de Villaricos, en Cuevas del Almanzora (Almería).

Además de la imponente apuesta por la electrónica Big Room o Mainstream de primer nivel, Dreambeach es cada verano el punto de encuentro en España de los amantes de una amplia variedad de estilos. Los aficionados a la música Techno ya saben desde hace semanas que el cartel provisional de este género en Dreambeach incluye a Tale of Us, Jamie Jones, Maceo Plex, Amelie Lens, entre otros.

Asimismo, el festival tendrá una programación de primera fila mundial en estilos de profunda impronta urbana como la música Bass (Andy C, Kings of the Rollers, Eptic, Virtual Riot...) y el Hip-Hop (Kase.O, Natos y Waor, y SFDK).