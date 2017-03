El festival Mad Cool agota los abonos de tres días a falta de cuatro meses para su celebración

El festival Mad Cool ha agotado los abonos de tres días a falta de cuatro meses para su celebración, ha informado la organización en un comunicado.

La segunda edición del festival contará con Foo Fighters, Green Day, Kings of Leon, Foals, Alt-J, Wilco, Belle and Sebastian, Ryan Adams, Foster the People, M.I.A. y muchos más. Actuarán sobre sus cinco escenarios conviviendo con artistas de otras disciplinas, que irán desvelándose en las próximas semanas.

Aún estan disponibles las últimas existencias de entrada de día y entrada de día VIP. El ticket de un día sale por 69 euros más gastos y la de un día VIP por 135, más gastos.