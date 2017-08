Las firmas de moda que se han hecho famosas gracias a Instagram

Si escuchamos música en Youtube, conocemos a nuestras parejas por aplicaciones, ¿cómo no íbamos a descubrir marcas nuevas de moda por Instagram? La moda ha encontrado en esta red social su gran filón por lo visual que es, pero también por el apoyo de algunas influencers.

Guateque By Sofía Delgado aun no es una firma muy conocida, sin embargo, desde que Blanca Suárez confió en su savoir faire con su vestido rojo de lunares hace unas semanas, sus seguidores han aumentando y algunas it girls patrias como Paula Ordovás